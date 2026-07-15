تظاهرتان "غاضبتان" جنوبي العراق احتجاجاً على تردي الكهرباء

شفق نيوز- ميسان/ المثنى

خرج العشرات من المواطنين في محافظتي ميسان والمثنى، مساء اليوم الأربعاء، بتظاهرات "غاضبة" احتجاجاً على تردي وضع الطاقة الكهربائية في المحافظتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة ميسان، إن قوة أمنية قامت بقمع المتظاهرين في حي الجامعة وسط المحافظة، باستخدام الرصاص الحي لتفريقهم، نتيجة مطالبتهم بتحسين التيار الكهربائي في مناطقهم.

ولم يذكر مراسلنا فيما إذا قد تم تسجيل إصابات بين صفوف المتظاهرين لغاية وقت كتابة هذا الخبر.

في حين لفت مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة المثنى، إلى خروج تظاهرات كبرى في المحافظة، وقطع شوارع بالإطارات المحترقة، بين طريق السماوة وقضاء الرميثة، والسماوة وناحية السوير.

وأوضح أن التظاهرات انطلقت احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي في مناطق المحافظة.