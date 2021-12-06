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تظاهرة وقطع طريق احتجاجاً على تردي الخدمات جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-06T13:09:35+0000
تظاهرة وقطع طريق احتجاجاً على تردي الخدمات جنوبي العراق

شفق نيوز/ خرج العشرات من اهالي ناحية الفضلية جنوبي ذي قار، يوم الاثنين، بتظاهرة حاشدة للمطالبة بزيادة عدد المشاريع الخدمية في الناحية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من اهالي الفضلية قطعوا الطريق الرابط بين ناحيتهم ومدينة الناصرية مركز المحافظة بالاطارات المحترقة، مطالبين بزيادة المشاريع الخدمية واعادة النظر بها وتصحيح الاخطاء في المشاريع الحالية داخل مركز الناحية.

واضاف ان المحتجين طالبوا المحافظة ايضا بوضع رقابة حقيقية على اعمال المشاريع ومتابعه عملهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المعتصمين امام مبنى شركة نفط ذي قار امهلوا الحكومة المحلية 8 أيام لتحقيق مطالبهم، لافتا إلى أن هناك تصعيدا سيتم في حال عدم تنفيذ المطالب، يتمثل بإغلاق شركة نفط ذي قار بالكامل.

وبين مراسلنا، أن "أبرز مطالب المعتصمين هو التعيين على ملاك شركة نفط المحافظة".

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