تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات تطالب بخفض سعر الدولار أمام الدينار

شفق نيوز / تظاهر المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير، وسط بغداد للمطالبة بتخفيض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فيما شهدت عدد من المحافظات تظاهرات مماثلة للمطالبة بخفض سعر العملة الأمريكية أمام المحلية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز تواجد عدد من المواطنين في الساحة وهم يرددون شعارات مناوئة لارتفاع سعر الدولار ووصوله لمستويات غير مسبوقة.

وأبدى مواطنون محتجون في حديث لوكالة شفق نيوز استيائهم من هذا الارتفاع وتأثيره على شرائح المجتمع بأكملها في ظل عدم وجود حقيقية مع ارتفاع مستمر في سعر العملة الأمريكية أمام الدينار العراقي.

كربلاء

وفي محافظة كربلاء قال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من المواطنين تظاهروا أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وأضاف المراسل أن المواطنين رددوا شعارات وهتافات تندد بالحالة الاقتصادية الحالية، مطالبين أيضا مجلس النواب بالتدخل لان الموضوع يمس حياة المواطن وقوته اليومي

بابل

وعلى غرار محافظات أخرى خرجت فيها التظاهرات المطلبية لموضوع ارتفاع الدولار، شهدت محافظة بابل أيضاً احتجاجات واسعة للمواطنين في شوارع مدينة الحلة وأمام بناية لمجلس النواب ومطالبتهم الحكومة العراقية بتخفيض سعر صرف الدولار.

وكانت دعوات انطلقت قبل أيام تحشيداً لهذه التظاهرة، فيما بدا تأثير ارتفاع الدولار واضحاً في جميع التعاملات التجارية وحالة شلل اقتصادي اصابت السوق العراقية