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تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-22T13:01:56+0000
تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

شفق نيوز/ تظاهر عدد من أبناء العشائر في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، للمطالبة ببقاء القائممقام في منصبه، ردا على مطالب بإقالة القائممقام.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "عددا من أبناء العشائر تظاهروا اليوم في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار تطالب ببقاء القائممقام القضاء كاظم موسى بمنصبه"، مشيرا إلى أن موسى سياسي مستقل تم اختياره من قبل المتظاهرين.

وبين، أن "هذه التظاهرة تأتي ردا على تظاهرات حصلت هذا الأسبوع نظمها أنصار التيار الصدري، فضلا عن نصب خيمة اعتصام تطالب برحيل موسى من منصبه".

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