تظاهرة "مزدوجة" لمهندسي البصرة ااحتجاجاً على "التهميش" ومشاركة "الجولاني" في قمة بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المهندسين والجيولوجيين في البصرة، يوم الأربعاء، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التهميش" لحقوقهم، وفي الوقت نفسه رفضاً لمشاركة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في "قمة بغداد".

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن المهندسين والجيولوجيين جددوا احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، أمام مشروع حقن ومأخذ الماء التابع لحقل غرب القرنة 2 النفطي، للتنديد بما وصفوه بـ"تهميشهم" في عقود المصافي الخاصة بمشروع FCC.

وقال ممثل المتظاهرين، أبو الحسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين بعثوا برسالة واضحة من أمام المشروع، يطالبون فيها بإنصافهم ومنحهم فرصاً عادلة ضمن عقود المصافي التي أُطلقت مؤخراً".

وبين أن "الاحتجاج يحمل أيضاً رسالة اعتراض دعوات مشاركة الجولاني في القمة العربية المرتقبة في بغداد، باعتبارها إساءة لضحايا الإرهاب في العراق والمنطقة".

وأضاف "الحكومة العراقية منشغلة بفسح المجال لمن قتل العراقيين وساهم بتوغل العصابات الإرهابية بينما تترك أبناءها المهندسين يطالبون بأبسط فرص العمل"، موضحاً أن "الشركات النفطية في البصرة تستعين بالعمال الأجانب ومن باقي المحافظات العراقية بينما تترك أصحاب الاختصاص من أهل البصرة من دون عمل، وهم أصحاب خبراتوشهاداتعليا".