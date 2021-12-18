تظاهرة أمام منزل مقتدى الصدر في النجف .. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من قُرّاء مقاييس الكهرباء يوم السبت أمام أمام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة "الحنانة" بمدينة النجف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بالتدخل في إنصاف "هذه الشريحة المهمشة من قبل وزارة الكهرباء".

ويُقدر عدد قُراء مقاييس الكهرباء الذين يقع على عاتقهم جباية الأجور المالية من الأحياء والمناطق السكنية والمحال والمجمعات التجارية بنحو 8000 شخص في مدن العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

ويعمل هؤلاء القُرّاء بعقود مع وزارة الكهرباء، وقد طالبوا ومنذ فترة ليست بالقليلة بتعيينهم على الملاك الدائم للوزارة إلا أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم لغاية الآن لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية إضافة إلى الترهل الوظيفي الحاصل في دوائر الدولة ومؤسساتها.