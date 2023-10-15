تظاهرة أمام مبنى رئاسة جامعة ذي قار تطالب باقالة رئيسها وعميد كلية التربية

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة جامعة ذي قار، يوم الاحد، تظاهرة امام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة يحيى الخفاجي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا ايضاً بإقالة مدير الأقسام الداخلية، وعميد كلية التربية في الجامعة من مناصبهم.

وبين مراسلنا، ان المحتجين اكدوا ان وضع الأقسام الداخلية سيء للغاية فضلا عن القيود المفروضة عليهم.

كما أشار المحتجون الى "وجود نسب رسوب كبيرة بين صفوف الطلبة، فيما ناشدوا وزير التعليم العالي بالتدخل وحل قضاياهم".