تظاهرة أمام شركة مصافي الجنوب للمطالبة بتثبيت عقود وزارة النفط (صور)

شفق نيوز- البصرة

تظاهر العشرات من موظفي العقود، يوم الأحد، أمام شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بعقود وزارة النفط، ولا سيما القرار 315 و192، بعد مرور ثلاث سنوات على خدمتهم، دون حسم أو استجابة حقيقية.

وقال أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الموافقات الرسمية الخاصة بتثبيتنا تم استحصالها، لكننا فوجئنا برفض وزارة المالية للمضي في تنفيذ القرار، رغم أننا نمتلك تخصيصًا ماليًا ومضى على خدمتنا أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف أن "الوعود الحكومية بالتثبيت ما تزال معلقة، مما زاد من شعورنا بالخذلان، وندعو رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لإكمال إجراءاتنا وإنصافنا بقرارات حاسمة تعيد لنا الثقة وتمنحنا الاستقرار الوظيفي".

وأشار المتظاهرون، إلى أن حراكهم سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ"الشرعية"، مطالبين رئاسة الحكومة بـ"إلزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات التثبيت دون تأخير".