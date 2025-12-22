تظاهرة أمام المالية..  23 ألف طبيب أسنان بلا تعيين منذ 2023

شفق نيوز- بغداد

دعا نقيب أطباء أسنان العراق اركان العزاوي، يوم الاثنين، الى تعيين خريجي كليات طب الأسنان في البلاد.

وقال في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بالوقت الذي مازالت فيه الكليات الحكومية والكليات الأهلية تقبل آلاف الطلبة كل سنة يوجد لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023 .

وأشار إلى أن هذا تناقض صارخ على مستوى التخطيط، مؤكدا أن تظاهراتنا أمام وزارة المالية هي من اجل تعيين دفعة 23 فورا، ووضع جدول زمني واضح لتعيين الدفعات اللاحقة.

وشدد العزاوي على ضرورة زيادة معدل القبول في الكليات الاهلية الى 95٪ لتخصصات طب الأسنان للحد من ظاهرة القبول العشوائي في الكليات الأهلية و لضمان الحصول على تعيينهم عند التخرج مستقبلا.

وسبق أن طالبت نقابة أطباء الأسنان في العراق برفع معدلات القبول في كليات طب الأسنان الحكومية والأهلية، بعد أن ارتفع عدد الطلبة المقبولين خلال العام الدراسي 2023–2024 من نحو 1600 إلى أكثر من 6500، ما يفوق الحاجة الفعلية للسوق.

وأشارت النقابة في وقت سابق، إلى أن عدد الأطباء المسجلين حالياً بلغ نحو 29 ألف طبيب، بما يزيد عن ثلاثة أضعاف النسبة المعيارية العالمية (طبيب لكل 700 مواطن)، محذرة من تأثير هذا التوسع على جودة التدريب والتعليم السريري.

ودعت إلى إعادة تقييم سياسات القبول وفق المعايير المهنية والقدرات الاستيعابية للكليات لضمان رصانة التعليم وحماية مستقبل المهنة.

ويُلزم القانون العراقي خريجي كليات الأسنان بخدمة ثلاث سنوات في مؤسسات الدولة قبل مزاولة العمل في القطاع الخاص، فيما تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن العراق يحتاج إلى نحو 700 طبيب فقط، ما يثير مخاوف من تخمة في سوق العمل الخاص وزيادة البطالة بين الشباب