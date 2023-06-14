تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي وسط بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات، يوم الأربعاء، أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق قروض الإسكان المتوقفة والتخصيصات المالية الخاصة بالسكن.

وقال احد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز اننا "اليوم نتظاهر أمام البنك المركزي في شارع الرشيد مطالبين الحكومة والبنك المركزي بإطلاق تخصيصات المالية للمصرف العقاري بعد توقفه عن إقراض المواطنين لغرض بناء وشراء الوحدات السكنية"، مطالبا بضرورة "اعادة نشاط واطلاق القروض لهذا المصرف والمصارف الأخرى وفق تعليمات ميسرة".

واضاف ان "الكثير من المصارف الحكومية تتنصل من مسؤولياتها في إطلاق تعليمات القروض الاسكانية وقروض البناء والترميم"، مطالبا "البنك المركزي بضرورة إطلاق مبادرته المتضمنة واحد ترليون لدعم القروض الإسكانية على ارض الواقع".

وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.

وكان البنك المركزي خصص 6 تريليونات منذ عام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .