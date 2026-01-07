تظاهرة ليلية وقطع طريق حيوي في كركوك احتجاجا على انقطاع الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء الأربعاء، بأن أهالي منطقة بنجا علي في المحافظة، نظموا تظاهرة ليلية أقدموا خلالها على قطع الطريق الرئيس في المنطقة، احتجاجًا على الانقطاع المتكرر ولساعات طويلة للتيار الكهربائي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات وسط الطريق، ما أدى إلى اشتعال ألسنة النيران وتصاعد أعمدة الدخان، في خطوة تصعيدية للتعبير عن غضبهم من تردي واقع التجهيز الكهربائي.

وقال أسعد خورشيد، أحد أهالي الحي، إن المنطقة تعاني منذ فترة من ساعات انقطاع طويلة للكهرباء، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال، مبينًا أن التحرك جاء بعد تجاهل الشكاوى المتكررة من قبل الجهات المعنية.

من جانبه، أكد يوسف عمر، وهو من سكان المنطقة، أن "الأهالي لم يلجأوا إلى التظاهر وقطع الطريق إلا بعد نفاد صبرهم"، مشيرًا إلى أن "المنطقة لا تحظى بعدالة في توزيع الطاقة الكهربائية مقارنة ببقية الأحياء".

وأضاف لوكالة شفق نيوز أن التظاهرة كانت سلمية في مطالبها، وتهدف إلى إيصال صوت المواطنين إلى الجهات المختصة"، مطالبًا الحكومة المحلية ومديرية الكهرباء بـ"التدخل العاجل لمعالجة المشكلة" .

وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية حضرت إلى المكان لتأمين المنطقة ومنع أي احتكاك، فيما جرى فتح الطريق لاحقًا بعد هدوء الأوضاع، دون تسجيل أي صدامات.