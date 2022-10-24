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تظاهرة لموظفي وزارة الصحة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T09:50:32+0000
تظاهرة لموظفي وزارة الصحة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصحة، يوم الاثنين، امام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال ياسر عبد المنعم، احد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز "خرجنا اليوم امام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بصرف رواتبنا المتأخرة لما يزيد عن 10 اشهر، بعد ان تم تعيننا على الملاك الدائم في وزارة الصحة بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي بصورة رسمية ويبلغ عددنا سبعة الاف شخص".

وتابع "لغاية الان لم يتم صرف رواتبنا بحجج واهية وغير مقبولة وكلاً من وزارتيّ الصحة والمالية ترمي الكرة في ملعب الاخرى لتأخر الرواتب"، مبينا ان "هذه الامور ليس لنا علاقة بها وهذا اهمال من قبل الوزارتين".

من جانبه يقول احمد سعيد، متظاهر آخر، لوكالة شفق نيوز، ان "الدرجات الوظيفية موجودة والتخصيصات المالية لرواتبنا موجودة الا انها لم ترسل لوزارة الصحة بحجج واهية حيث ان وزارة المالية تدعي ان وزارة الصحة لم ترسل الجداول الخاصة بنا"، مستغربا من "هذه الادعاءات غير المقنعة لعدم صرف الرواتب لاكثر من 10 اشهر".

واكد ان "المتظاهرين سيستمرون وسيعتصمون في هذا المكان لحين ايجاد حل لمشكلتنا"، مؤكدا ان "جميع الموظفين هم اصحاب اسر ولا يمكن ان تبقى هذه الاسر بدون راتب لا كثر من 10 اشهر".

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