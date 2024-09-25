تظاهرة لمنتسبي شركة حفر الآبار في كركوك للمطالبة بـ"الحوافز والمخصصات"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من منتسبي شركة حفر الآبار النفطية / هيئة العمليات الثانية في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، مطالبين وزارة النفط بضرورة صرف الحوافز والمخصصات المتوقفة منذ أشهر.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى عدنان شكور لوكالة شفق نيوز، إننا "تظاهرنا مطالبين بحقوقنا المشروعة والمتوقفة منذ أشهر، وهي صرف المخصصات المالية والحوافز اسوة بباقي مديريات وزارة النفط حيث تم قطع الحوافز عنا منذ أشهر ولا نعرف الاسباب، منتقداً "تقليل المخصصات المالية لمنتسبي الشركة".

وأضاف أن "عمال الشركة هم من يحفرون الارض و يستخرجون النفط ويساهمون في رفع الإنتاج، وعملنا اقرب لعمال المناجم فهل يعقل قطع المخصصات المالية لنا، ونحن نعمل في ظروف غاية في الصعوبة؟".

وطالب شكور وزير النفط بالتدخل لمساعدة العاملين في شركة حفر الآبار النفطية في هيئة العمليات الثانية".

وقال متظاهر ثانٍ ويدعى علي قاسم لوكالة شفق نيوز، إن "مطلبنا واضح هو صرف الحوافز ورفع المخصصات المالية للعاملين في الشركة كوننا نعاني من قلة الحوافز وقطعها لشهور علما ان هناك مديريات تستلم حوافز وارباح مالية الا نحن وهذا حيف وظلم".