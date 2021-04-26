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تظاهرة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي تقطع شارعا وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T07:03:23+0000
تظاهرة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي تقطع شارعا وسط بغداد

شفق نيوز / تظاهر العشرات من عناصر الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، يوم الاثنين، في الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين عادوا مجددا إلى مكان اعتصامهم الأول، وقطعوا طريق الجادرية باتجاه جامعة بغداد.

وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة التصويت على موازنة 2021، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون.

غير أن مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مؤيد العقابي، نفى ذلك، قائلا "وصلتنا الموازنة وتضمنت زيادة الرواتب ولم تتضمن المفسوخة عقودهم بشكل واضح".

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