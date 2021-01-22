تظاهرة في أيسر الموصل احتجاجاً على واقع "كارثي".. صور

شفق نيوز/ تضاهر العشرات من اهالي منطقة الكبة(قره قوين) الواقعة في الجانب الايسر من الموصل احتجاجاً على تردي الخدمات وواقع منطقتهم الذي وصفوه بـ"الكارثي والتعيس".

وقال المتظاهرون لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "منطقتهم لايوجد فيها اي مشاريع منذ 18 عام وقد طفح الكيل فلايوجد شبكات مجاري في الحي ولا طرق مبلطة وفي كل شتاء تدخل مياه الامطار والاوحال الى منازلهم ويعاني اطفالهم في الذهاب الى المدارس".

والتقط مراسل شفق نيوز صوراً تبين واقع حال هذه المنطقة.

واضافوا أن "تظاهراتهم هذه هي الاولى ولن تكون الاخيرة وسيكون لهم مواقف اكبر اذا لم تلتفت الحكومة المحلية لامرهم وتنصف هذا الحي وتقدم لهم الخدمات من شبكات مجاري وتبليط للطرق".

وتعد منطقة الكبة او قرى قوين من المناطق التي يسكنها التركمان الشيعة بالاضافة الى العرب السنة وغالبية ساكنيها هم من المزارعين الذين يعملون في زراعة البطاطا.