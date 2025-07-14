تظاهرة في كركوك للمطالبة بإطلاق 7 آلاف درجة وظيفية للعقود

شفق نيوز- كركوك

نظم العشرات من المحاضرين المجانيين، وحراس المدارس، وعقود البترودولار في كركوك، مساء اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة وتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بباقي المحافظات.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى حسن مصطفى، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطالبنا واضحة وتتلخص بإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة، والتعاقد مع المحاضرين المجانيين وحراس المدارس، فضلاً عن تثبيت عقود البترودولار الذين يعملون منذ سنوات بوضع قانوني معلق".

وأضاف مصطفى أن "كركوك هي المحافظة الوحيدة التي لم تطلق حتى الآن أكثر من سبعة آلاف درجة وظيفية مخصصة لعقود المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية"، مشدداً على ضرورة إنصاف هذه الشرائح وإنهاء معاناتهم.

وفي السياق ذاته، قال المحاضر مصطفى محمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين قدموا خدماتهم لسنوات دون أي ضمانات أو مقابل حقيقي، وعلى حكومة كركوك أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل بجدية لإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة، والبالغ عددها أكثر من سبعة آلاف درجة".

وأشار المتظاهرون إلى أن استمرار هذا الملف دون حلول واقعية يُفاقم معاناتهم اليومية ويؤثر سلباً على استقرارهم المعيشي والوظيفي، داعين الجهات المعنية إلى التحرك العاجل وإنصافهم.