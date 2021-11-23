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تظاهرة في كركوك لاصحاب المولدات الاهلية.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-23T09:40:21+0000
تظاهرة في كركوك لاصحاب المولدات الاهلية.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من اصحاب مولدات الكهرباء الاهلية، يوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية على حجب حصص "الكاز" عن 1300 مولدة في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اصحاب المولدات الاهلية في كركوك تظاهروا، اليوم، امام مقر شركة المنتجات النفطية التي اتهموها بحجب حصة الكاز عن اكثر من 1300 مولدة منذ شهرين بعد قرارٍ لهيئة الضرائب.

وأوضح أن قرار حجب جاء لعدم دفع اصحاب تلك المولدات الضريبة السنوية التي فرضتها المحافظة.

ونقل المراسل عن متظاهرين، أن قرار هيئة الضرائب الاخير يرغم صاحب المولدة على دفع ضرائب عن كل سنة تشغيل، مشيرين إلى أن المولدات حين تباع مع خطوطها من مواطن الى آخر، فأن المالك الأخير مطالب بدفعها وفق القرار.

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