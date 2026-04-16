تظاهرة في كركوك رفضاً لتغيير المحافظ

شفق نيوز- كركوك

تظاهر العشرات من أهالي كركوك، غالبيتهم من المكون الكوردي، أمام مبنى المحافظة، يوم الخميس، رفضاً لمحاولات إجراء تغييرات على إدارة المحافظة، مطالبين بالإبقاء على المحافظ ريبوار طه في منصبه وعدم تسليم السلطة لأي طرف آخر.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تؤكد تمسكهم بالإدارة الحالية، معتبرين أن "أي تغيير في هذا التوقيت قد يؤدي إلى توترات سياسية وأمنية داخل المحافظة التي تشهد تنوعاً قومياً وحساسيات سياسية معقدة".

فيما قال أحد المتظاهرين، شاخوان ناصح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التظاهرة جاءت للتعبير عن رفضنا لأي قرار يقضي بتغيير محافظ كركوك"، مبيناً أن "الإدارة الحالية استطاعت الحفاظ على نوع من الاستقرار، ونرى ضرورة استمرارها في هذه المرحلة".

من جانبه، أوضح سامال جبار أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين يرفضون بشكل قاطع تغيير المحافظ ويتمسكون ببقائه في منصبه"، لافتاً إلى أن "هذا المطلب لا يمثل جهة سياسية بعينها، بل يعكس رأي شريحة من أهالي كركوك".

وبحسب أحمد، فإن "كركوك تمر بمرحلة حساسة تتطلب التهدئة والحفاظ على التوازن بين مكوناتها، وليس الدخول في صراعات جديدة على المناصب"، داعياً الجهات السياسية إلى "تغليب لغة الحوار والتوافق بعيداً عن القرارات الأحادية".

وتأتي هذه التظاهرة في ظل حراك سياسي متواصل داخل كركوك بشأن مستقبل إدارة المحافظة، وسط أنباء عن وجود تفاهمات بين قوى سياسية لإعادة توزيع المناصب الإدارية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين الأوساط الشعبية والسياسية في المحافظة.

وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق، أحمد رمزي كوبرلو، كشف أمس الأول الثلاثاء، عن وجود مفاوضات واجتماعات بين أطراف سياسية في المحافظة، لبحث مسألة تدوير منصب المحافظ.