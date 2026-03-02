تظاهرة في كركوك تنديدا باغتيال خامنئي

شفق نيوز- كركوك

شهدت مدينة كركوك مساء اليوم الاثنين، تظاهرات حاشدة نظمها المئات من أنصار الأحزاب الشيعية، للتعبير عن رفضهم للهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران، وتنديداً باغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء بتقاطع الخضراء تسعين، وسط المدينة، مرددين شعارات تندد بالتدخلات الأجنبية في المنطقة، مع التأكيد على دعمهم لإيران ورفضهم لأي اعتداء خارجي يطال مصالحها.

وأفاد عدد من المشاركين لوكالة شفق نيوز بأن التظاهرات جاءت للتأكيد على موقفهم السياسي والشعبي تجاه الأحداث الأخيرة في المنطقة، واعتبارها رسالة رمزية للمجتمع الدولي بأن الشارع العراقي يرفض العدوان ويقف إلى جانب شعوب المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى عباس الحسيني، لوكالة شفق نيوز: "نحن هنا لنرفع صوتنا ضد أي عدوان يستهدف إيران، ولنعبر عن حزننا العميق لرحيل قائد كبير مثل خامنئي، الذي كان رمزًا للمقاومة والدفاع عن حقوق الشعوب".

وأضاف متظاهر آخر، يدعى علي حسين، أن "الهدف من التظاهر هو إيصال رسالة سلمية"، مؤكداً أن "المتظاهرين ملتزمين بالقانون وحرصهم على التعبير عن رأيهم بطريقة منظمة وسلمية، بعيدًا عن أي أعمال عنف أو تخريب".

وقال مصدر أمني في كركوك إن القوات نفذت خطة مراقبة دقيقة للتظاهرة، مع تخصيص فرق لتأمين الطرق وحماية المتظاهرين، مؤكدًا أن الوضع العام ظل تحت السيطرة طوال مدة الاحتجاج.

ويأتي هذا التجمع في سياق تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجمات الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في الشارع العراقي، خصوصًا بين القوى السياسية والشعبية المؤيدة لإيران.