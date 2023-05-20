تظاهرة في سوق الشيوخ بذي قار للمطالبة بإقالة إدارتها المحلية (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، يوم السبت، تظاهرة كبيرة للمطالبة باقالة الإدارة المحلية في القضاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من مواطني سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط القضاء للمطالبة باقالة الادارة المحلية في سوق الشيوخ وعلى رأسها القائممقام.

وبين مراسلنا، أن المحتجين طالبوا بالإسراع في تنفيذ مشاريع الخدمات في القضاء قبل اللجوء إلى الطرق غير السلمية.