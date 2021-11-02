تظاهرة في ذي قار لإقالة المحافظ وقوة أمنية تعتقل 8 محتجين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية للمطالب بإقالة المحافظ أحمد الخفاجي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من الشباب نظموا وقفة احتجاجية مساء اليوم وسط مدينة الناصرية، وأضرموا النار بإطارات السيارات، مطالبين بإقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي".

وأضاف أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قدمت إلى مكان التجمع وقامت باعتقال 8 منهم، أربعة منهم أعمارهم دون سن الثامنة عشر".

وبين أن "قوة تابعة للجيش انتشرت في عدد من مناطق المحافظة الرئيسة، تحسباً لاي ردة فعل من أصدقاء المعتقلين".

فيما ذكر مصدر مطلع لشفق نيوز، أن "فريقا حكوميا تابع لديوان محافظة ذي قار يخوض مفاوضات مع الأجهزة الأمنية لغرض إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين".

واكد أن "الفريق الحكومي قدم اسماء أربعة أشخاص من ضمن المعتقلين كانوا يحاولون منع المتظاهرين من حرق الاطارات في احد شوارع مدينة الناصرية وتم اعتقالهم بالخطأ".

ومنذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 شهدت محافظة ذي قار تظاهرات حاشدة سقط خلالها العشرات من الضحايا والجرحى، ورغم انتهاء الاحتجاجات في المدن العراقية الا ان ذي قار لم تشهد استقراراً كغيرها حيث تنطلق بين فترة وأخرى تظاهرات لتجديد مطالب تشرين، أو المطالبة بالتعيينات وفرص العمل والنهوض بالواقع الخدمي.