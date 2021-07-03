تظاهرة في ذي قار تطالب بإقالة مسؤولي كهربائي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، يوم السبت، للمطالبة باقالة مدير ومعاون دائرة كهرباء القضاء بسبب تدهور ساعات تجهيز الكهرباء في القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأهالي طالبوا بتظاهرتهم ربط المحولة التي وصلت للقضاء مؤخرا ذات سعة 60 kv والتي لم تربط لحد الان، من أجل استقرار التيار الكهربائي الواصل لمنازلهم".

وشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية عملية أطفاء كليا للتيار الكهربائي باستثناء إقليم كوردستان، فيما عزت وزارة الكهرباء إلى أن الاطفاء كان بسبب عارض فني على احد خطوط 400 جنوبي العاصمة بغداد، حيث استمر العمل إلى أكثر من 15 ساعة لإصلاحه.