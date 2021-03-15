تظاهرة في ذي قار تطالب بتحسين الخدمات (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي منطقة في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أشعلوا النار بالإطارات وقطعوا عددا من الطرق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أهالي منطقة الحبيلية التابعة لمحافظة ذي قار، خرجوا بتظاهرة حاشدة وقاموا بقطع تقاطع السجن الإصلاحي بالاطارات المحترقة، للمطالبة بتحسين الخدمات وإيصال الشبكة الكهربائية للمنطقة.

وأضاف، أن المحتجين وعدوا بتصعيد الموقف خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الصيف على الأبواب".

إلى ذلك، أقدم العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، على التظاهر عند جسر النصر وسط الناصرية، للمطالبة بالتعيين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين قطعوا جسر النصر، ما تسبب بزحام شديد على بقية الجسور الأخرى في المحافظة.

وتعد محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.