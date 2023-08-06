تظاهرة في ديالى للمطالبة باقالة مدير التربية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات، اليوم الأحد، أمام مبنى مديرية التربية العامة في ديالى للمطالبة باقالة مديرها قاسم إبراهيم الجبوري، ومعالجة جملة من المشاكل والملفات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين طالبوا بإقالة مدير التربية وانهاء حالات الفساد والابتزازات حيال المناصب في المديرية إلى جانب الثأثيرات السياسية التي تدار من خلالها مديرية التربية.

وطالب المتظاهرون، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وانهاء ما اسموه فوضى الادارة، والفساد، وابعاد الهيمنة السياسية على ملف التربية.

الى ذلك اعتبرت كتل سياسية سنية الداعمة للجبوري، التظاهرة بانها استهداف سياسي بعيد عن الملف التربوي ومتطلباته.