تظاهرة في ديالى ترفض قراراً حكومياً أضر بـ١٣ دائرة

شفق نيوز / أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأربعاء، بتنظيم احتجاج وتظاهرات واسعة للمزارعين لرفض قرار حكومي بدمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى واعتبروه ضربة اقتصادية للمزارعين.

وقال قائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات المزارعين نظموا وقفة احتجاج وسط قضاء المقدادية، ضد قرار دمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى ضمن خطة للمصرف الزراعي التعاوني العام بدمج الكثير من فروع المصارف التابعة له".

وأضاف التميمي، أن "قرار الدمج أضر بـ ١٣ شعبة زراعية في المقدادية وتوابع قضاء خانقين، وسيخلف أعباء وتبعات سلبية ووخيمة على المزارعين وتعقيد إجراءات الحصول على القروض الزراعية وإنجاز المعاملات الأخرى إلى جانب الأعباء المالية جراء التنقل من بعقوبة إلى مناطق المقدادية وخانقين وتوابعه الإدارية".

وأوضح المسؤول المحلي، أن "المزارعين هددوا بالتصعيد والضغط على جميع الجهات المعنية، حتى يتم إلغاء قرار دمج مصرف المقدادية".

إلى ذلك، جدد عشرات الخريجين في محافظة ذي قار، تظاهراتهم، يوم الأربعاء، أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم، وفق مراسل الوكالة.