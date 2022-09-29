تظاهرة في ديالى ترفض "الهزة".. صور 

شفق نيوز/ تظاهر عشرات السائقين في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، اليوم الخميس، رفضا لقرار مديرية المرور العامة حيال ما يسمى تطبيق نظام الفحص الالكتروني للسيارات أو ما يطلق عليه "الهزة".

ونقل مراسل شفق نيوز، أن المتظاهرين طلبوا إلغاء قرار تطبيق نظام الهزة لأضراره الجسيمة بشرائح واسعة من السائقين من أصحاب السيارات القديمة ودون الحديثة.

وحذر المتظاهرين، من فقدان الكثير من السائقين لمصالحهم المعيشية الى جانب ضعف القدرة على استبدال وشراء سيارات قادرة على عبور اختبار أو آلية الهزة.

و"الهزة" قرار جديد من مديرية المرور العامة لفحص متانة السيارات عن طريق وضع العجلة فوق جهاز الاهتزاز الإلكتروني ورؤية مدى متانة السيارات.