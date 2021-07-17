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تظاهرة في ديالى تحتج على تأخر وصول محطة كهرباء متنقلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-17T09:47:05+0000
تظاهرة في ديالى تحتج على تأخر وصول محطة كهرباء متنقلة

شفق نيوز/ جدد سكان محليون في ديالى، يوم السبت، تظاهراتهم الاحتجاجية على تأخر وصول محطة كهرباء متنقلة وعدت بها الحكومة المحلية سابقاً.

وقال مراسل  وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين من ناحية السلام  شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى،  اعربوا عن غضبهم واستياءهم لاهمال الحكومة المحلية لمطالبهم المشروعة بمعالجة مشاكل الكهرباء في الناحية وقراها والتي سببت مشاكل وتعطيل للمصالح الحياتية كافة.

وانتقد المتظاهرون، ما وصفوها "الوعود الكاذبة"، حيال  المحطة الكهربائية المتنقلة وتأخر وصولها رغم وعود سابقة تلقاها المتظاهرون من الجهات المعنية.

وقطع المتظاهرون، طريق بعقوبة - المنصورية الستراتيجي ونصبوا خيام اعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم مهددين بتصعيد التظاهرات في حال اهمال مطالبهم.

فيما وصل وفد من الحكومة المحلية للقاء المتظاهرين والتفاوض معهم لانهاء التظاهرات واعادة فتح الطريق الستراتيجي.

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