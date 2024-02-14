تظاهرة في ديالى بسبب تزايد اصابات السرطان والمحتجون يتهمون ابراج الاتصالات

شفق نيوز/ تظاهر عدد من المواطنين في ناحية السلام بمحافظة ديالى، يوم الأربعاء، احتجاجا على تزايد أعداد الاصابات بمرض السرطان في مناطقهم.

وقال حسن العنبكي وهو أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أهالي ناحية السلام خرجوا بتظاهرة سلمية في مركز الناحية، احتجاجا على تزايد الإصابات بمرض السرطان في المناطق السكنية المحيطة بأبراج الاتصالات".

وأضاف العنبكي أن "الاصابات بالسرطان تزايدت بشكل كبير حتى وصلت في المنازل المحيطة بأحد الأبراج الرئيسية إلى أكثر من 20 اصابة، وحول البرج الآخر 17 اصابة"، مؤكداً أن "الأهالي اليوم يرون أن أسباب الإصابات في هذه المناطق من دون غيرها سببه أبراج الاتصالات وتحوّل بعضها الى رئيسية رغم انها في أحياء سكنية".

وأشار الى أن "المتظاهرين يطالبون اليوم بتدخل حكومي للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحد من تزايد الإصابات".