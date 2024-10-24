تظاهرة في ديالى احتجاجا على تنصيب مدير ناحية ضمن قرارات "الفجر".. فيديو

شفق نيوز/ تظاهر عشرات الأشخاص، وقطعوا طريقا رئيسيا في ديالى، اليوم الخميس، احتجاجا على على تنصيب مدير ناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقد فجرا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من اهالي ناحية محمد السكران قطعوا الطريق الرابط بين بغداد-ديالى جنوب غربي المحافظة، احتجاجا على تنصيب مدير جديد للناحية وفق المحاصصة.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوت، فجر الخميس وخلال جلسة طارئة على رؤساء الوحدات الإدارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم التصويت على معظم رؤساء الوحدات الادارية فيما تم تأجيل حسم عدد منها الى جلسات اخرى لوجود خلافات حولها.