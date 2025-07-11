تظاهرة في بعقوبة احتجاجا على تردي الخدمات

شفق نيوز- ديالى

نظم العشرات من المواطنين، يوم الجمعة، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالخدمات غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن، العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على تردي واقع الخدمات وتأخر انشاء مشروع المجاري في مناطق غرب مدينة بعقوبة وهي كاطون الرحمة والرازي والمناطق التابعة لها.

وأضاف أن، المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات في مناطق غرب بعقوبة وعدم بقائها كمناطق لكسب الجماهير في الانتخابات، على حد وصفهم.