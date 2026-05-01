تظاهرة في بابل للمطالبة بكشف المتورطين بمحاولة اغتيال ناشط مدني

شفق نيوز- بابل

تظاهر العشرات من المدنيين، يوم الجمعة، أمام مبنى محافظة بابل وسط مدينة الحلة، تنديداً بمحاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد.

وطالب المتظاهرون، بإعلان نتائج التحقيق والكشف عن المتهمين، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا - تحت أي ظرف - ما لم يتم الإعلان عن نتائج اللجنة المشكلة بشأن الحادث.

وكان الناشط ضرغام ماجد قد تعرض، يوم الثلاثاء 21 نيسان الماضي، إلى إطلاق نار في قضاء الحمزة الغربي جنوب بابل، أثناء وجوده في محل للمواد الغذائية.

وأفاد شهود عيان بأن "ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا رصاصتين باتجاه الناشط، ما أدى إلى إصابته بإطلاقة في ساقه، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

واتهم الناشط ضرغام، حركة عصائب أهل الحق بالوقوف وراء الحادث، مطالباً المحافظ علي تركي، المنتمي للحركة، بكشف الجناة.