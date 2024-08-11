تظاهرة في الموصل تطالب بتعيين نحو ألف من عقود الإسناد بعد تأخير 12 عاماً

شفق نيوز/ تظاهر، اليوم الأحد، العشرات من موظفي عقود إسناد "أم الربيعين" الذين لم يتم تعيينهم في عام 2012، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة الاحتجاجية أقيمت أمام مجلس محافظة نينوى، حيث طالب المتظاهرون بتسهيل إجراءات تعيينهم استناداً إلى أوامر التعيين التي أقرها البرلمان منذ عام 2022، والتي تم إدراجها في موازنة عامي 2023 و2024.

وأشار المتظاهرون لمراسلنا، الذي حضر التظاهرة إلى أن "عدد موظفي إسناد أم الربيعين من نينوى الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم يبلغ 924 موظفًا، ولم يحصلوا على حقوقهم بالتعيين حتى الآن.

وأضافوا أن "أقرانهم من المتبقين من عقود الإسناد في المحافظات الأخرى تم تعيينهم وباشروا عملهم في دوائر ديالى وميسان، بينما لم يتم تعيين عقود الإسناد في نينوى بعد".

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم، مشددين على أن البرلمان قد أقر ذلك ووزارة المالية خصصت التعيينات ضمن موازنة العامين الحالي والسابق.