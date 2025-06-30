تظاهرة في البصرة بشأن ملف الـ19 ألف درجة وظيفية (صور وفيديو)

شفق نيوز - البصرة

خرج العشرات من المحاضرين والإداريين ضمن ملف الـ19 ألف درجة وظيفية في محافظة البصرة، احتجاجاً على ما وصفوه بالإهمال والتسويف الذي يطال قضيتهم المستمرة منذ سنوات.

وقال ممثل الملف في البصرة عبدالخالق الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين والإداريين خرجوا اليوم ليعبروا عن ألمٍ طويل، وسنوات من الصبر والعطاء دون مقابل، حاملين معهم صوت مظلوميتهم إلى كل مسؤول لا يزال يتجاهل هذا الملف".

وأضاف أن "المحاضرين عملوا بالمجان لأكثر من أربع سنوات، وكانوا سنداً للعملية التربوية في وقتٍ عزف فيه كثيرون عن العمل، ورغم أن مديرية تربية البصرة أكملت منذ عام 2023 جزءاً كبيراً من إجراءات التعاقد، إلا أن الأمر الإداري والعقد الرسمي لم يصدر حتى الآن".

وأشار الشاوي، إلى أن "المعتصمين يحمّلون مديرية تربية البصرة كامل المسؤولية عمّا حدث من تهميش وإقصاء وتسويف، ويدعون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة إلى التدخل العاجل وإنصاف هذه الشريحة المنهكة وإنهاء معاناتها المستمرة".