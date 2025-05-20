تظاهرة غاضبة لجرحى الأمن العراقي وإغلاق مبنى حكومي مهم (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من جرحى القوات الأمنية وذوي الشهداء، يوم الثلاثاء، اعتصاما مفتوحاً أغلق بوابة مجلس محافظة ديالى، وسط مدينة بعقوبة للمطالبة بتوزيع قطع اراضي.

وقال وسام الدليمي (أحد الجرحى) لوكالة شفق نيوز، إن "الجرحى والشهداء لم ينصفوا بشأن توزيع قطع الاراضي وهناك اكثر من 800 قطعة صوت عليها المكلس لتوزيع على شريحتنا ولكن هناك تسويف ومماطلة دون معرفة الأسباب".

بدوره، أكد عدي حمد، (أحد الجرحى)، للوكالة، أن "الجهات الحكومية أهملت شريحة الشهداء والجرحى في ديالى ولا نعرف الأسباب"، مبينا أن "مقاطعة أراضي نهر الشيخ التي خصصت لنا لا نعرف مصيرها".

وأشار الى أن "البلدية منحتنا قصاصات وأرقام بعد ترويج معاملاتنا، لكن هناك جهات تحاول الاستيلاء على حقوقها من خلال مطالبتنا ببيع الأرقام بمبالغ 5 ملايين وبعدها يقومون بترويج المعاملات ويخصصون أراض للأرقام في أماكن مميزة للمتاجرة بها".

وأجمع المتظاهرون، على مطالبة حكومة ومجلس ديالى، بـ"الإسراع في توزيع قطع الأراضي للشهداء والجرحى".