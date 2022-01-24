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تظاهرة غاضبة في ذي قار احتجاجاً على رفع خيمة "جون"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-24T13:21:00+0000
تظاهرة غاضبة في ذي قار احتجاجاً على رفع خيمة "جون"

شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في ذي قار، يوم الاثنين، على قطع تقاطع وجسر مهمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عددا من المحتجين في مدينة الناصرية اقدموا على قطع تقاطع البهو وجسر النصر وسط مدينة الناصرية، احتجاجا على رفع خيمة (جون) التابعة لاحد جرحى التظاهرات التي يطالب فيها بإكمال معاملته لغرض علاجه خارج العراق.

وبين ان المحتجين استخدموا الاطارات المحترقة لقطع الجسر والتقاطع، مهددين بتصعيد اكثر حدة مع الحكومة المحلية بالمحافظة.

واقدمت قوة امنية تابعة لمكافحة الشغب في وقت سابق اليوم على رفع خيمة احد المحتجين المصابين في مدينة الناصرية والتي يطالب فيها بإكمال معاملة سفره لغرض الخروج والعلاج خارج العراق.

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