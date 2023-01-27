تظاهرة غاضبة ضد إزالة التجاوزات بالنجف.. وتوضيح رسمي لتفاصيل الحملة (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي منطقة المزارع في محافظة النجف (180كم جنوب غرب بغداد)، للمطالبة بإيقاف هدم دورهم السكنية.

وانطلقت تظاهرة لأهالي منطقة المزارع شارع العلامة باقر شريف القريشي، ورفعوا لافتات طالبوا من خلالها رئيس مجلس الوزراء ونواب النجف بـ"إيقاف هدم الدور، وإخراج أهاليها خلال 72 ساعة من قبل محافظ النجف من دون بديل".

من جهته قال المتحدث باسم محافظة النجف، أحمد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوزات في محافظة النجف مرفوضة جملة وتفصيلا شرعا وعُرفا، وما يجري الآن من رفع للتجاوزات هي لغرض منفعة المواطنين، وليس للاستثمارات أو المقاولات أو غيرها".

وأضاف الفتلاوي، أن "الكثير من المواطنين ينتقدون ضيق الشوارع أو أنها غير معبدة وما إلى ذلك، لكن عندما تبدأ الحكومة المحلية بإزالة التجاوزات يخرج - ربما المتحدثون انفسهم الذين طالبوا بالخدمات - بتظاهرات لإيقاف حملة إزالة التجاوزات".

وأكد، أن "الحكومة المحلية عازمة على إزالة التجاوزات كافة من أجل المنفعة العامة من توسعة الشوارع وإقامة المتنزهات التي تخدم مواطني تلك الأماكن".

وعن توفير البدائل لهم، أوضح الفتلاوي، أن "المتجاوز هو متجاوز على القانون ومخالف له، وفي حال توفرت بدائل سيتم اعلامهم بها، لكن التجاوزات الحالية أغلبها عبارة عن مشاتل ومزارع وليست سكنية، وستكون هناك بعض الاجراءات الخاصة في ما يتعلق بالتجاوزات السكنية".