تظاهرة طلابية في الحضرة الكاظمية ببغداد احتجاجاً على الحرب ضد غزة (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة الجامعات في بغداد، يوم السبت، احتجاجاً على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من الطلبة نظموا وفقة احتجاجية في الحضرة الكاظمية دعماً لفلسطين واحتجاجاً على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

ويوم أمس الجمعة شنّ الجيش الإسرائيلي أعنف هجوم بري وجوي على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقتها إسرائيل رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أمس الجمعة، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وقال هاغاري أيضاً إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى، مطالباً سكان القطاع التحرك جنوباً.

وبعد يوم من إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" بدأت إسرائيل بشن هجمات جوية عنيفة استهدفت منازل ومنشآت مستشفيات مدنية في قطاع غزة، وكان أبرزها قصف مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 ضحية ومئات الجرحى.