تظاهرة طلابية احتجاجاً على قلة الكادر التدريسي في قرية جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي إحدى القرى في ذي قار، يوم الأحد، احتجاجاً على قلة الكادر التدريسي لمدرسة القرية ما ينعكس على مستقبل أبنائهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن العشرات من أهالي قرية الشريش في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، نظموا تظاهرة وقاموا بحرق إطارات السيارات في الشارع الرئيسي للقرية، للمطالبة بتوفير كادر تدريسي إلى أبنائهم في مدرسة الشهيد "مؤمل الصدر".

وبين مراسلنا، بحسب الأهالي، أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي لم ينتظم أبنائهم بشكل فعلي في الدراسة أسوة بأقرانهم من الطلبة في المدارس المجاورة، فيما دعوا المسؤولين المحليين إلى النظر بطلباتهم.