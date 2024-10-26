تظاهرة "رابعة" في ديالى رفضاً لقرارات "اجتماع الفجر"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي ناحية العظيم شمال محافظة ديالى، صباح اليوم السبت، احتجاجًا على قرار تنصيب مدير جديد للناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عُقد في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الماضي واستمر حتى فجر الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرات الرافضة لتقاسم المناصب وفق الحصص السياسية والعائلية تتوسع، مبينا ان تظاهرة جديدة هي الرابعة انطلقت اليوم في ناحية العظيم، بعد أن شهدت كل من ناحية قرة تبة وناحية بني سعد وناحية محمد السكران تظاهرات مشابهة.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوت، فجر الخميس (24 تشرين الأول الجاري) خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.