تظاهرة خدمية تقطع طريقا حيوياً جديداً في ديالى وأُخرى حاشدة في الناصرية

شفق نيوز/ قطع متظاهرون غاضبون اليوم السبت، طريقا حيويا يربط قضاءي بعقوبة والمقدادية احتجاجا على تردي الخدمات وتفاقم ازمة الكهرباء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان متظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – المقدادية في منطقة (الشيخ سعيد9 قرب ناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة) احتجاجا على تردي الخدمات بشكل تام وتفاقم ازمة التيار الكهربائي الى جانب سوء الادارة للملف الخدمي من قبل الحكومة المحلية والجهات المعنية.

وطالب المتظاهرون بمعالجات عاجلة لانعدام الخدمات وأبرزها الكهرباء وماء الشرب والخدمات الاساسية الاخرى واقالة الجهات المسؤولة عن الملف الخدمي في الوجيهية ومحافظة ديالى بشكل عام.

وأكد مراسلنا "وصول نائب محافظ ديالى وقائد شرطة المحافظة للتفاوض مع المتظاهرين لاعادة فتح الطريق الحيوي الاستراتيجي في المحافظة".

وشهدت ديالى خلال الـ 72 الساعة الماضية 4 احتجاجات رافقها قطع للطرق في مناطق خانقين والمقدادية وأطراف بعقوبة وناحية كنعان بسبب انعدام الكهرباء وتردي الخدمات والمشاكل الاخرى المتفاقمة.

وفي السياق خرج العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بتظاهرات حاشدة امام مبنى مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي اليوم وتوجهوا عبر الدراجات النارية (الستوتات) الى مبنى مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية".

وأضاف، أن " المتظاهرين طالبوا بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة، أو اللجوء إلى طرق غير معهودة بالتصعيد مع الحكومتين المحلية والاتحادية".

وشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية عملية أطفاء كليا للتيار الكهربائي باستثناء إقليم كوردستان، فيما عزت وزارة الكهرباء إلى أن الاطفاء كان بسبب عارض فني على احد خطوط 400 جنوبي العاصمة بغداد، حيث استمر العمل إلى أكثر من 15 ساعة لإصلاحه.