تظاهرة حاشدة أمام مبنى الحكومة المحلية في ذي قار

شفق نيوز/ خرج العشرات من أهالي ناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أهالي ناحية گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تظاهروا أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بإنشاء مستشفى سعة 100 سرير بمساحة 12 دونما، و بكلفة مالية تصل إلى 35 مليار دينار عراقي، فضلا عن اكمال مشروع الماء العذب، وانشاء سايد الثاني للطريق الرابط بين ناحية كرمة بني سعيد وقضاء سوق الشيوخ".

وتشهد محافظة ذي قار تظاهرات مكررة خلال الفترة الأخيرة، بعضها للمطالبة بالتعيين، والبعض الاخر بتحسين واقع الخدمات.