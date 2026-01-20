تظاهرة حاشدة في كركوك تنديداً بالأحداث التي يتعرّض لها الكورد في سوريا (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

تظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، تنديداً بالأحداث والتطوّرات الأخيرة التي يتعرّض لها الكورد في سوريا، في تحرك احتجاجي عبّر فيه المشاركون عن تضامنهم مع أبناء الشعب الكوردي، ورفضهم لما وصفوه بالانتهاكات والاستهداف، مؤكدين في الوقت ذاته تمسّكهم بالسلمية والحفاظ على التعايش المجتمعي داخل المحافظة.

وانطلقت التظاهرة من حي رحيم آوه شرقي كركوك، حيث تجمع المتظاهرون رافعين لافتات وشعارات عبّرت عن التضامن مع الكورد في سوريا، ودعت إلى وقف العنف وحماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان والحقوق القومية التي تكفلها القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأكد المشاركون أن تحرّكهم لا يستهدف أي جهة أو مكون، بل يهدف إلى إيصال صوت إنساني يرفض ما يتعرّض له المدنيون الكورد، ويطالب بحلول سلمية تضمن أمنهم وكرامتهم، بعيداً عن لغة السلاح والتصعيد.

وقال عبد الله خورشيد، وهو أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرتنا اليوم في حي رحيم آوه جاء نصرةً لأهلنا الكورد في سوريا، وتعبيراً عن رفضنا لما يجري من أحداث وانتهاكات بحقهم"، مبيناً أن "ما يحدث هناك يمسّ مشاعر الكورد في كل مكان، ولا يمكن السكوت عنه".

وأضاف خورشيد، أن "كركوك مدينة للتعايش بين جميع مكوناتها، وخروجنا اليوم هو موقف تضامني إنساني، وليس دعوة للفتنة أو التصعيد"، مشدداً على أن "الحلول يجب أن تكون سياسية وقانونية، تضمن حقوق الجميع وتحافظ على الاستقرار".

من جانبها، قالت نشتمان محمد، وهي إحدى المتظاهرات، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركتنا في هذه التظاهرة جاءت للتأكيد على رفض الظلم والاستهداف الذي يتعرّض له الكورد في سوريا، وللمطالبة بحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية"، مؤكدةً أن "الصمت إزاء ما يحدث سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وزيادة معاناة المدنيين".

وأضافت أن "الكورد في سوريا يمرّون بظروف إنسانية صعبة، ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني أن نرفع صوتنا تضامناً معهم"، مشيرة إلى أن "كركوك، بتاريخها وتنوّعها، لا يمكن أن تقف متفرجة على معاناة شعب يرتبط بها بروابط قومية وإنسانية".

وأشار عدد من المشاركين في التظاهرة إلى أن تحرّكهم يأتي في إطار الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وأن رسالتهم موجّهة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، من أجل التدخّل لحماية المدنيين، ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على إيجاد حلول سياسية عادلة للأزمة في سوريا.

وشهدت التظاهرة انتشاراً أمنياً في محيط مكان التجمّع، حيث عملت القوات الأمنية على تأمين المتظاهرين وتنظيم الحركة، دون تسجيل أي خروقات تُذكر.

وأكدت مصادر أمنية حرصها على حماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة كركوك.

وتأتي هذه التظاهرة في ظل تصاعد القلق الشعبي إزاء الأوضاع في سوريا، وانعكاساتها الإنسانية والأمنية على المنطقة، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب لغة الحوار، واحترام حقوق الأقليات، ومنع استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.

ويرى مراقبون أن هذه التحرّكات السلمية تعبّر عن تضامن عابر للحدود، وتؤكد أن قضايا حقوق الإنسان لا تخص دولة بعينها، بل تمسّ الضمير الإنساني، مشدّدين على أن الحفاظ على التعايش والسلم الأهلي في كركوك يظل أولوية، بالتوازي مع دعم القضايا العادلة بالطرق السلمية والقانونية.

وكان العشرات من المواطنين والناشطين، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، نظموا يوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين واحدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، والثانية عند مقر القنصلية الأميركية في المحافظة، للمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية المستمرة في مناطق شمالي سوريا.

وفي وقت سابق، أصدرت القنصلية الأميركية في أربيل تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه من دعوات للتظاهر في المدينة ومناطق أخرى من إقليم كوردستان، داعيةً مواطنيها إلى تجنّب التجمعات ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام، مع التحذير من احتمال تطور الاحتجاجات بشكل مفاجئ وتعطيل الحركة والخدمات أو تحوّلها إلى أعمال عنف.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.