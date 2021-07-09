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تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-09T06:09:08+0000
تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أهالي ناحية الخيرات في محافظة كربلاء، يوم الجمعة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين تجمعوا أمام المحطة الكهرباء الخيرات، حيث كانت هذه المحطة تشمل الأهالي بخط الطوارئ، لكن بسبب قرارات من وزارة الكهرباء تم قطع الخط، الأمر الذي تسبب بترد في تجهيز الطاقة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، استهدف مجهولون عدة خطوط للطاقة الكهربائية في البلاد، مما تسبب بقلة تجهيز الطاقة في عدة مناطق، الأمر الذي دفع بوزارة الكهرباء إلى تعويض النقص عبر بعض محطات خطوط الطوارئ.

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