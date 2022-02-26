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تظاهرة حاشدة في البصرة تمهل المحافظ ساعات لتنفيذ المطالب.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T15:24:04+0000
تظاهرة حاشدة في البصرة تمهل المحافظ ساعات لتنفيذ المطالب.. فيديو

شفق نيوز/ نظم العشرات من العاطلين عن العمل في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، مساء السبت، تظاهرة حاشدة امهلوا خلالها ساعات لتنفيذ مطالبهم.

وقال علي العبادي ممثلاً عن المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من العاطلين عن العمل خرجوا،  اليوم، بتظاهرة حاشدة وسط البصرة للمطالبة بإقالة مدير مكتب التشغيل في المحافظة وكافة اعضاء الهيئة الإدارية للمكتب".

وبين أن "الغرض من انشاء المكتب التخفيف من حدة البطالة وتوزيع درجات التشغيل عبره بالتساوي، لكن ماحصل هو استحواذ المحافظ الحالي اسعد العيداني، وبعض الجهات السياسية المتنفذة في البصرة على المكتب وقيامهم بالتعيين عبره بطرق غير رسمية ".

وأشار العبادي، إلى ان "المحتجين العاطلين عن العمل امهلوا ادارة المحافظة لغاية الساعة التاسعة من مساء اليوم لغرض تنفيذ مطالبهم، وفي حال عدم الاستجابة لها، سيكون هناك تصعيد مختلف تشهده البصرة ".

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