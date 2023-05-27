تظاهرة جديدة أمام الخضراء في بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ جدد العشرات تظاهرتهم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، مطالبين الحكومة العراقية بتضمين تخصيصات تعيينهم في الموازنة العامة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من شريحة المحاضرين والاجور اليومية بوزارتي التربية والتعليم العالي، وقراء المقاييس بوزارة الكهرباء، والفاحصين بوزارة الدفاع، نظموا اليوم، تظاهرة جديدة أمام المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بالتخصيص المالي ضمن موازنة 2023 والتثبيت على الملاك الدائم.

والأربعاء الماضي، تظاهر العشرات أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتنفيذ وعد قطعته منذ شهرين يقضي بتعيينهم.