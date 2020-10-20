تظاهرة تقطع طريقا دوليا يربط العراق بإيران

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء تطالب بتوفير الخدمات في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، بحسب ما افاده مسؤول محلي في محافظة ديالى.

وقال قائممقام المقدادية حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، ان العشرات من المواطنين تظاهروا في قضاء المقدادية احتجاجا على الاهمال الخدمي منذ سنوات وعدم تنفيذ أي مشاريع الى جانب الانهيار الخدمي الذي يسود القضاء على الرغم من انه يعد ثاني اكبر اقضية المحافظة.

واشار الى ان المحتجين اغلقوا طريقا دوليا ستراتيجيا يربط خانقين باقضية المقدادية وبعقوبة وهو الطريق الدولي المؤدي الى الحدود الايرانية الى جانب نصب خيام واقامة اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.

واضاف التميمي ان "المتظاهرين بإنتظار وصول مسؤولي المحافظة للإستماع الى المطالب التي يحملها المحتجون."

وتشهد مناطق ديالى تظاهرات مستمرة بسبب تردي الواقع الخدمي في عموم القطاعات وقلة الموازنات المخصصة جراء سوء التخطيط الحكومي او الفساد المستشري منذ سنوات طويلة.