تظاهرة تطالب بإقالة مسؤول حكومي في ديالى رفض التجاوزات

شفق نيوز/ نظم العشرات من الأشخاص وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الأربعاء، تظاهرة تطالب بإقالة قائممقام بعقوبة عبد الله أحمد الحيالي، متهميه بالفساد وهدر المال العام، فيما رد الحيالي على التظاهرة بالقول إنها "مدفوعة الثمن" ويقودها متجاوزون على أملاك الدولة، تضرروا من حملات إزالة التجاوزات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة لمطالبة المحافظ ورئيس الوزراء بإقالة قائممقام بعقوبة.

من جانبه، اعتبر قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، التظاهرات "مدفوعة الثمن" وقادها متجاوزون على أراضي الدولة، سبق إزالة تجاوزاتهم وإعادة ملكيتها العامة للدولة.

وقال الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "غالبية المتظاهرين من خارج المحافظة"، لافتاً إلى "إقامة دعوة قضائية ضد المتجاوزين، وأن التظاهرة مسرحية ابتزاز لإجباره على التنازل عن دعاوى التجاوزات".

ودعا قائممقام بعقوبة، متهميه إلى "إثبات التهم للجهات المعنية (المحافظة وهيئة النزاهة) إن كانت صحيحة"، مؤكداً أنه "يحتفظ بحقه في الرد على الابتزازات والاتهامات بإقامة دعاوى قضائية بتهم التشهير".

وكان الحيالي، قد هدد في وقت سابق، بترك منصبه بسبب التهديدات التي تعرض لها بعد رفضه حالات التجاوز والاستيلاء على الأملاك العامة من قبل جهات متنفذة.

يذكر أن قائممقام بعقوبة، نفذ حملات استعادة لأراض مسلوبة، ورفع التجاوزات عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، خلال الفترات الماضية.