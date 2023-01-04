تظاهرة "تحت الأمطار" أمام البنك المركزي العراقي.. صور فيديو

شفق نيوز/ نظم عشرات الأشخاص يوم الاربعاء، تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة نظمت، اليوم، أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد، رغم غزارة هطول الأمطار، موضحا أن المتظاهرين طالبوا بخفض سعر الصرف وإعادته إلى 118 ألف دينار لكل مئة دولار.

والجمعة الماضي، كشفت وزيرة المالية طيف سامي، تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وأشارت إلى أنها تضمنت سعراً ثابتاً لصرف الدولار بلغ 1450 دينار.