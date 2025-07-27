تظاهرة احتجاجية في بغداد رفضاً لإتفاقية خور عبد الله (صور)

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من الناشطين، يوم الأحد، في ساحة النسور غربي العاصمة بغداد، للمطالبة بالغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات نظموا وقفة احتجاجية في ساحة النسور بمنطقة المنصور في بغداد، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات تنتقد الحكومة والجهات السياسية، بشأن المضي في اتفاقية خور عبد الله".

وأضاف ان "التظاهرة شهدت مشاركة عشرات الناشطين من المحافظات الجنوبية، فيما أكدوا توسيع رقعة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.