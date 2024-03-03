تظاهرات وإضراب عن الدوام وقطع طريق بمحافظتين جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ نظم موظفو دائرة المادة 140 في محافظة ذي قار، يوم الاحد، إضراباً عاماً عن الدوام الرسمي في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العديد من موظفي دائرة المادة 140 في المحافظة نظموا تظاهرة أمام مبنى دائرتهم وسط مدينة الناصرية، ورفعوا شعارات تطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم، مشيراً الى أن الموظفين أعلنوا إضرابا عن الدوام الرسمي.

وفي ذي قار أيضا، تجمع العشرات من الخريجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية للمطالبة بإقرار ملف الاستثناء الخاص بهم، وإطلاق الدرجات الوظيفية لأبناء الناصرية.

في سياق متصل وبمحافظة المثنى، أقدم متظاهرون على قطع الطريق الرابط بين السماوة والرميثة مطالبين بإيصال الخدمات لمناطقهم.